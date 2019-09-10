Подписан Ништадтский мирный договор между Швецией и Россией

10 сентября 1721 года в финском городке Ништадте был подписан мирный договор между Швецией и Россией. Завершивший Северную войну (начатую Петром I в 1700 году) договор изменил российско-шведскую границу, ранее закреплённую Столбовским мирным договором от 1617 года. Русскую делегацию возглавляли Я.В. Брюс и А.И. Остерман; шведскую – Ю.Лилиенштадт и О.Штремфельдт. Договор состоял из преамбулы и 24 статей.

По Ништадтскому мирному договору Россия получила Лифляндию с Ригой, Эстляндию с Ревелем и Нарвой, часть Карелии с Кексгольмом, Ингерманландию (Ижорскую землю), острова Эзель, Даго и другие земли от Выборга до курляндской границы. Россия возвратила Швеции Финляндию, занятую русскими войсками, и уплатила Швеции в качестве компенсации 2 млн. ефимков (1,3 млн. рублей).

Также по договору предусматривался обмен пленными, амнистия «преступникам и перебежчикам» и восстанавливалась торговля между обеими странами. Швеция получила право ежегодно беспошлинно закупать и вывозить из России на 50 тысяч рублей хлеба.

Договор подтверждал все привилегии, предоставленные остзейскому дворянству шведским правительством: дворянство сохранило свое самоуправление, сословные органы и т.д.

Победа в Северной войне выдвинула Россию в число крупнейших европейских государств. А Ништадтский мирный договор, по которому Россия вернула свои, захваченные ранее Швецией земли, и закрепила выход к Балтийскому морю, явился крупным достижением русской дипломатии. В результате этой победы Россия обрела статус великой державы, а ее государь – титул императора. В настоящее время условиям Ништадтского мирного договора соответствует только российско-финская граница.

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