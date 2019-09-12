Петр I издал указ, запрещавший жителям столицы подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями

Заложив Петербург, Петр I сразу же принялся заботиться о его улицах. Прокладка каждой новой улицы утверждалась им лично. Сперва это были всего лишь просеки. Даже главная улица – Невская перспектива – была только просекой от Адмиралтейства к Новгородской дороге. Никакой мостовой на ней не было: по краям для отвода воды были прорыты две обычные канавы.

Первые мостовые в городе были деревянными, и Петр настоятельно заботился о них. 12 сентября 1715 года он издал строжайший указ:

«Великий Государь указал в Санкт-Петербурге публиковать свой Великого Государя указ, чтоб с сего времени впредь скобами и гвоздями, чем сапоги мужские и женские подбивали, никто не торговал и у себя их не имел; также и никто, какого б чину кто ни был, с таким подбоем сапогов и башмаков не носил; а если у кого с таким подбоем явятся сапоги или башмаки, и те жестоко будут штрафованы, а купецкие люди, которые такие скобы и гвозди держать будут, сосланы будут на каторгу; а имение их взято будет на Его Великого Государя».

Позднее на Городовом острове (нынешняя Петроградская сторона) начались работы по мощению дорог булыжником. Петр издал «Указ о привозе на речных судах и сухим путем на возах, приезжающих к Санкт-Петербургу, по определенному числу диких камней». В указе точно оговорено, какое судно сколько должно везти камней. Этот указ действовал больше 60 лет. Может быть, многим это и не нравилось, но камень в Петербург, тем не менее, везли.

Но более дешевой и привычной для россиян оставалась деревянная мостовая – это стало особенно важно после 1718 года, когда каждый домохозяин был обязан устроить и поддерживать в порядке мостовую напротив своего дома. Позднее тротуары начали делать из каменных плит, затем появилась торцовая мостовая, диабазовая брусчатка, а потом асфальт.

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