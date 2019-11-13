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Основан Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова

Свою историю Театр имени Евг.Вахтангова ведет с 1913 года, когда группа молодых московских студентов организовала Студенческую драматическую студию. Её руководителем стал Евгений Вахтангов, уже составивший себе репутацию лучшего педагога по «системе» Станиславского.

Но Днём рождения одного из самых известных и популярных театральных коллективов России — Государственного академического театра имени Евг.Вахтангова считается 13 ноября 1921 года.

В этот день в старинном арбатском особняке актеры Третьей студии Московского Художественного театра давали спектакль «Чудо Святого Антония» М.Метерлинка в постановке ученика и последователя К.С. Станиславского – Е.Б. Вахтангова.

А уже в следующем году Евгений Вахтангов поставил спектакль, ставший впоследствии визитной карточкой театра, — «Принцесса Турандот» К.Гоцци. Изящная художественная форма, стремительная динамика действия, богатство актерских талантов определили безусловный успех спектакля.

«Принцесса Турандот» определила основные черты искусства театра: стремление сочетать правду чувств с острой зрелищной формой, внимание к средствам внешней выразительности — ритму, пластике, жесту.

В 1926 году театру было присвоено имя своего основателя и руководителя — Евгения Вахтангова.

Большой вклад в становление и развитие искусства театра внесли актеры Мансурова, Захава, Щукин, Завадский, Попов, Дикий, Охлопков, Астангов, Гриценко, Абрикосов, Любимов, Целиковская, Борисова, Вертинская, Купченко, Лановой, Яковлев, Этуш, Шалевич и многие другие.

При театре работает Театральное училище имени Щукина. С 1931 года существует музей, основателем которого была жена Вахтангова. Театр сегодня, как и во все годы работы, пользуется заслуженной любовью зрителей.

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