Началось первое в мире одиночное беспосадочное кругосветное путешествие на воздушном шаре

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Американский миллионер-экстремал Стив Фоссетт обрел популярность после того, как вплавь пересек Ла-Манш. Затем были многодневные одиночные лыжные переходы, кольцевые автогонки в США, а также ралли в Африке.

Летом 2002 года он впервые в истории совершил одиночный кругосветный беспосадочный перелет на воздушном шаре. Он начался 19 июня и завершился 3 июля 2002 года. До этого подобные попытки Фоссетт предпринимал шесть раз, однако они не увенчались успехом.

3 марта 2005 года Фоссетт успешно завершил первый в истории кругосветный беспосадочный перелет без дозаправки, преодолев за 67 часов 36 тысяч 898 километров. Путешественник побил рекорд по протяженности беспосадочного полета, который был установлен в 1962 году экипажем американского бомбардировщика Б-52.

В апреле 2006 года он установил свой 111-й рекорд, совершив «абсолютный кругосветный полет», проведя в воздухе менее 75 часов и преодолев за это время более 40 тысяч километров.

В одном из интервью Фоссетт признался, что всегда брал с собой в путешествие книги: биографии и воспоминания известных путешественников.

Однако, 3 сентября 2007 года он погиб, разбившись на одномоторном самолете. Больше года место гибели Стива Фоссетта не могли обнаружить. Лишь в октябре 2008 года оно было случайно обнаружено туристами в труднопроходимых горах Минаретс (штат Калифорния, США).

В июле 2016 года российский путешественник Федор Конюхов, после годичной подготовки при поддержке команды, начал свой одиночный кругосветный полёт на воздушном шаре. Стартовал он на аэродроме австралийского городка Нортхэм и двигался по тому же маршруту, что и рекордный полёт его предшественника Стива Фоссетта в 2002 году. 23 июля 2016 года Конюхов благополучно приземлился на западе Австралии и установил новый мировой рекорд кругосветного полета — 11 дней 4 часа и 20 минут.

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