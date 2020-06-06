Началась Нормандская операция, открывшая «второй» фронт в годы Второй мировой войны

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Стратегическая десантная операция союзников по высадке войск в Нормандии (Франция), вошедшая в историю как Нормандская операция, или операция «Оверлорд», открыла Западный, или так называемый «второй», фронт в Европе в годы Второй мировой войны. По масштабу и количеству участвовавших в ней человеческих (более 3 млн. человек) и технических сил она считается крупнейшей десантной операцией Второй мировой войны.

Решение о создании второго фронта в Западной Европе против фашистской Германии было принято представителями стран антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании – еще весной 1942 года на переговорах в Лондоне и Вашингтоне, а на Тегеранской конференции 1943 года западные союзники утвердили сроки – они обязались открыть второй фронт в мае 1944 года.

Операция была крайне засекречена, и ей предшествовала крупная работа по дезинформации противника о времени и месте начала операции. Именно данный факт, а еще внезапность высадки крупной группировки войск на необорудованном побережье и тесное взаимодействие сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил обеспечили возможность переброски в сжатые сроки через проливную зону большого количества войск и материальных средств. Основными силами союзников, принявшими участие в операции, были армии США, Великобритании, Канады и французского движения Сопротивления.

Оборона побережья Северной Франции, Бельгии и Нидерландов обеспечивалась войсками немецкой группы армий «Б» под командованием генерала-фельдмаршала Эвина Роммеля в составе более 500 тысяч человек, двух тысяч танков, около 7 тысяч орудий и минометов при поддержке авиации в составе 160 самолетов. Силы союзников под командованием генерала Дуайта Эйзенхауэра превосходили противостоящую им группировку немецких войск в личном составе и танках в три раза, артиллерии и боевых кораблях – в 2 раза, самолетах – более чем в 60 раз.

Началась Нормандская операция рано утром 6 июня 1944 года, ее целью было завоевания плацдарма на континенте, прорыв и наступление по территории Франции. Еще ночью десантные корабли были сосредоточены в проливе Ла-Манш, а точками высадки десанта были определены преимущественно пляжи Нормандии. А союзная авиация нанесла удары по стратегически важным военным объектам противника и по его тылам.

Высадка десанта производилась несколько суток, причем и днем, и ночью. Немецкие войска, понесшие значительные потери от авиации и огня корабельной артиллерии, не оказывали большого сопротивления. Уже к исходу первого дня союзные войска захватили пять плацдармов глубиной от 2 до 9 км.

Битва за Нормандию продолжалась около трех месяцев (закончилась 31 августа), а параллельно с ней, и в дополнение, с 15 августа американские и французские войска успешно провели Южно-французскую операцию, которая еще более ослабила немцев. А главной причиной, не позволившей усилить войска вермахта на западе, стало наступление советских войск в Белоруссии.

Закончилась Нормандская операция освобождением Парижа и падением Фалезского котла. А войска союзников, наступавшие с севера и юга Франции, после этих двух операций соединились и продолжили наступление к германской границе, освободив практически всю территорию Франции. Все это привело к крушению германского Западного фронта, и немецкие войска смогли восстановить новую линию обороны на западной границе Германии лишь через месяц, с помощью «Линии Зигфрида».

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