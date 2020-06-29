Началась битва за Заполярье во время Великой Отечественной войны

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Битва за Заполярье (Оборона Заполярья) – боевые действия во время Великой Отечественной войны, проходившие на территории Мурманской области, Северной Карелии и Петсамо, на Баренцевом, Белом и Карском морях. Действия шли между Советским союзом (при поддержке британских войск) и немецкими и финскими войсками с 29 июня 1941 года по 1 ноября 1944 года.

В рамках боевых действий против СССР немецкое командование планировало захватить Кольский полуостров, и на то было несколько причин. Во-первых, важно было взять незамерзающий порт Мурманск – базу Северного флота СССР. Со страной порт соединяла Кировская железная дорога, по ней быстро доставлялись военные грузы, поэтому Гитлеру было необходимо срочно ее перерезать. Немецкое командование было заинтересовано также в месторождениях полуострова, здесь шла добыча никеля, который был необходим для немецкого военно-промышленного комплекса. У финнов в этой операции был свой интерес – по их планам Кольский полуостров должен был стать частью Финляндии.

Для этих целей была сконцентрирована армия «Норвегия» в составе 3-х корпусов – двух горных немецких и одного финского корпуса. Армию возглавлял генерал-полковник Николаус фон Фалькенхорст. В ней было 97 тысяч человек, 1037 орудий и миномётов и 106 танков. Кроме того, «Норвегию» поддерживала часть сил 5-го воздушного флота и Военно-морских сил Германии. Со стороны военно-морского флота в сражении участвовали 55 военных судов, потом к ним присоединились еще 27.

С советской стороны выступала 14-я армия, занимавшая оборону на Мурманском и Кандалакшском направлениях, под командованием Валериана Фролова. Она включала в себя: 4-й стрелковый корпус, 14-ю, 52-ю стрелковые дивизии, 1-ю танковую дивизию, 1-ю смешанную авиадивизию, 23-й укреплённый район и ряд других соединений. В армии было 52,6 тысяч человек личного состава, 1150 орудий и миномётов, 392 танка. С моря 14-ю армию прикрывали корабли и авиация Северного флота – 116 самолётов и 30 военных судов. Помощь советским войскам оказывали и сами жители Мурманской области. Добровольцами на фронт ушли более 50 тысяч человек.

Битва за Заполярье была трудной для обеих сторон, виной тому местные климатические условия: горная тундра, болота, огромные валуны, длинная полярная ночь. 29 июня 1941 года немецкие и финские войска начали наступление, нанося главный удар на мурманском направлении, но 4 июля у реки Западная Лица они были остановлены советскими войсками. Противнику не дали выйти к железной дороге, заставив германскую армию обороняться.

Во второй раз действия в мурманском направлении начались 8 сентября 1941 года, но немцев снова ждала неудача. Через 9 дней 14-я армия при поддержке авиации и артиллерии Северного флота нанесла контрудар и разгромила 3-ю горнострелковую дивизию.

Несмотря на это, Гитлер не отбросил попытки взять Мурманск. Но к весне 1942 года, когда он снова стал приближаться к городу, советские войска тоже готовили наступление и первыми ринулись в атаку. Хоть им и не удалось отбросить противника за линию границы, наступление немцев тоже было сорвано. Тогда немцы начали обстреливать город и почти полностью сожгли его, но остановить работу порта им не удалось.

Осенью 1944 года, после выхода Финляндии из войны, советская армия перешла в наступление и сумела вытеснить немцев с территории СССР, в результате Петсамо-Киркенесской операции. К 1 ноября район Петсамо был полностью освобожден, а в Заполярье закончились боевые действия.

В итоге немецкому командованию не удалось достигнуть в Заполярье ни одной из поставленных целей. Войска противника понесли значительные потери, и действия немецких военно-морских сил на советских северных коммуникациях были ограничены. Советские же войска не только освободили районы Заполярья от захватчиков, но и оказали огромную помощь в освобождении Норвегии.

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