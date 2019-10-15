На Мамаевом кургане торжественно открыли памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы»

Торжественное открытие культурно-исторического памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане состоялось 15 октября 1967 года.

Мамаев курган – это возвышенность на правом берегу Волги, расположенная практически в центре Волгограда (ранее – Сталинград), и, в то же время, – это главная высота России, священное место для русских людей. Именно здесь – на «Высоте 102» (как обозначался курган на военных картах) – в годы Великой Отечественной войны во время Сталинградской битвы шли ожесточенные бои, насмерть стояли советские воины. Возвышаясь над центральной частью города, он являлся важным звеном в общей системе обороны Сталинградского фронта, поскольку позволял тому, кто контролировал вершину кургана, контролировать практически весь город, Заволжье и переправы через Волгу.

С тех пор Мамаев курган стал известен всему миру, как арена одних из самых ожесточенных боев Второй мировой войны, и где произошел ее коренной поворот. Именно здесь сегодня расположен памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» – самый масштабный и величественный мемориальный комплекс, посвященный победе советских войск в Великой Отечественной войне.

Бои за эту высоту продолжались 135 суток из 200 дней Сталинградской битвы, склоны кургана были перепаханы бомбами, снарядами, минами. А после окончания боев здесь стали хоронить погибших со всего города – это около 34,5 тысяч человек. Тогда же возникла и идея сооружения в городе монумента, в память о великом сражении и защитниках Родины, погибших здесь.

Всесоюзный конкурс на проект памятника объявили сразу же после войны, на него поступили всевозможные варианты. Но по решению Сталина автором будущего мемориала был назначен Е.Вучетич, который к тому времени уже создал мемориал в Берлине. Под его руководством над проектом работал коллектив скульпторов, архитекторов, инженеров. Инженерной группой руководил доктор технических наук Н.Никитин – автор расчета Останкинской телебашни. Именно он выполнил сложнейшие расчеты устойчивости конструкции монумента «Родина-мать зовет!». А главным военным консультантом проекта был Маршал Советского Союза В.Чуйков, командующий в годы войны 62-й армией, удерживающей «Высоту 102».

В январе 1958 года Совет министров СССР принял решение о начале строительства памятника, в мае 1959-го начались строительные работы, которые велись в интенсивном режиме. Но масштабность и сложность композиции задуманного ансамбля потребовали несколько лет для его осуществления. Были проведены большие земляные работы, а также именно здесь впервые в практике сооружения монументов был применен железобетон.

Этот комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде и сегодня является уникальным инженерным сооружением и архитектурно-скульптурным ансамблем, объединенным общим замыслом, общей идеей. Его общая площадь – 26 га, а протяженность всего комплекса от подножия до вершины холма составляет 1,5 км. Композиционно он состоит из архитектурно-пространственных звеньев, как бы нанизанных на единую ось. Следуя в одном направлении, один уровень сменяется другим, и по мере подъема раскрываются все новые элементы композиции.

Основные элементы памятника-ансамбля – это вводная композиция-горельеф «Память поколений», Аллея пирамидальных тополей, площадь «Стоявших насмерть», стены-руины, площадь Героев, подпорная стена-рельеф, зал Воинской славы, площадь Скорби с памятником «Скорбящая мать», монумент «Родина-мать зовет!», воинское мемориальное кладбище, мемориальный дендропарк у подножия кургана, храм Всех Святых.

Главной фигурой и композиционным центром всего ансамбля является монумент «Родина-мать зовет!», который расположен на огромном насыпном кургане высотой около 14 метров, в котором захоронены останки 34 505 воинов – защитников Сталинграда. От подножия кургана к его вершине ведут 200 гранитных ступеней – по числу дней Сталинградской битвы. Сама скульптура «Родина-мать зовет!» поражает своими размерами и формой исполнения. Она представляет собой 52-х метровую фигуру женщины (она возвышается над городом и видна на десятки километров), в ее правой руке меч длиной 33 м (вес 14 тонн). Монумент сделан из железобетона (5500 тонн бетона и 2400 тонн металлических конструкций), причем отливали его единоразово, не давая застывать бетону, чтобы не получалось швов. Внутри расположены 99 стальных канатов, стягивающих конструкцию, комната слежения за состоянием канатов и лестница. Статуя стоит на плите высотой 2 метра (которая лежит на главном фундаменте), но никак не скреплена с фундаментом, а держится силой тяжести.

В 2008 году памятник-ансамбль, после объединения с музеем-панорамой «Сталинградская битва», был включен в перечень федеральных памятников и стал называться Государственным историко-мемориальным музеем-заповедником «Сталинградская битва». В том же году он стал одним из чудес страны, победив в финале конкурса «7 чудес России».

Сегодня историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» является самым посещаемым памятником в России – ежегодно около трех миллионов россиян и гостей из других стран бывают на Мамаевом кургане, чтобы увидеть уникальное творение советских мастеров и почтить светлую память защитников Сталинграда.

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