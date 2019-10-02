2 октября 1803 года Москва впервые увидела полет воздушного шара, который пилотировал бывший инспектор французской революционной армии Андре Жак Гарнерен, совершивший 22 октября 1797 года первый в мире прыжок с парашютом.

Монгольфьер (так называли воздушный шар в честь братьев Монгольфье, впервые запустивших его летом 1783 года) взмыл в небо в 17.25 и спустя час, пролетев около 30 км, опустился в усадьбе Остафьево, в имении князей Вяземских.

В корзине или, как тогда говорили, «лодке» воздушного шара вместе с французом находилась первая красавица Москвы Прасковья Кологривова, урожденная княжна Трубецкая.

У места приземления многочисленная публика восторженно приветствовала отважных воздухоплавателей. Романтика полетов в небо понемногу превратилась в отдельный вид спорта.

В 1930-1940-е годы новый вид спорта пользовался огромной популярностью в Советском Союзе. Под Москвой был организован поселок Дирижаблестрой (ныне подмосковный город Долгопрудный), откуда стартовали сотни газовых аэростатов и дирижаблей. Советские пилоты совершали полеты в скрытой гондоле на высоту 11-12 км, большой продолжительности и дальности – с посадками в Казахстане и Сибири. И хотя в международных состязаниях они не участвовали, им удалось установить много мировых рекордов.

Сегодня полеты на воздушном шаре — это и спорт, и приключение, которые доступны людям разного возраста, это море сильных ощущений, красоты и романтики.

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