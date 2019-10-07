Молодой богомолец Варфоломей пострижен в монахи с именем Сергий

В возрасте 10 лет юного Варфоломея отдали обучаться грамоте в церковную школу вместе с братьями: старшим Стефаном и младшим Петром. В отличие от своих успешных в учёбе братьев Варфоломей существенно отставал в обучении. Учитель ругал его, родители огорчались и усовещивали, сам же он со слезами молился, но учёба вперед не продвигалась. И тогда случилось событие, о котором сообщают все жизнеописания Сергия. По заданию отца Варфоломей отправился в поле искать лошадей. Во время поисков он вышел на поляну и увидел под дубом старца-схимника. Он почтительно поведал ему о своей беде и пригласил в дом родителей.

Там старец и сказал: «Знамением истинности моих слов будет для вас то, что после моего ухода отрок будет хорошо знать грамоту и понимать священные книги. И вот второе знамение вам и предсказание — отрок будет велик пред Богом и людьми за свою добродетельную жизнь».

Слова старца сбылись. 7 октября 1337 года молодой богомолец Варфоломей был пострижен в монахи с именем Сергий; а впоследствии он стал известен как Сергий Радонежский. Вскоре Сергий основал Троицкий монастырь, а слава о чудесах, совершаемых его молитвами, разнеслась по всей Руси. Со слов очевидцев и самого Сергия, иногда во время службы игумена по алтарю ходил божественный огонь, а его келью посещала Божья Матерь с апостолами. Сергия просили стать митрополитом Московским, но он отказался.

Старец мирил враждовавших князей, полагая, что худой мир всегда лучше доброй ссоры: даже Дмитрия Донского на битву с Мамаем благословил только после того, как убедился, что князь сделал все возможное для примирения с ханом. Еще при жизни многие называли Сергия Радонежского святым, он же считал себя наихудшим из смертных.

Русская Православная Церковь отмечает память Сергия Радонежского (по новому стилю): 18 июля (обретение мощей) и 8 октября (преставление).

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