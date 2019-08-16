Крушение лайнера MD-82 в Детройте

Катастрофа MD-82 в Детройте — крупная авиационная катастрофа, произошедшая в воскресенье 16 августа 1987 года в пригороде Ромулус (Метро Детройт, штат Мичиган). Авиалайнер McDonnell Douglas MD-82 авиакомпании Northwest Airlines выполнял рейс NW255 по маршруту Сагино—Детройт—Финикс—Санта-Ана, но сразу после вылета из Детройта не смог набрать высоту, ударился о фонарный столб, опрокинулся влево и рухнул на автодорогу, проскользив по которой, врезался в путепровод. Всего в катастрофе погибли 156 человек (148 пассажиров и 6 членов экипажа в самолёте и ещё 2 человека на земле), единственная выжившая на борту авиалайнера — 4-летняя Сесилия Сичан.

Катастрофа рейса 255 по числу погибших стоит на втором месте в хронологии катастроф самолётов семейства McDonnell Douglas MD-80 и на момент событий была второй по масштабам авиакатастрофой в США. На 2019 год занимает 7-е место в этой категории. Также это крупнейшая авиакатастрофа, в которой выжил лишь один человек на борту.

McDonnell Douglas MD-82 (DC-9-82) был выпущен в 1981 году. 8 декабря 1982 года был передан авиакомпании Republic Airlines под бортовым номером N1004F, 1 мая 1983 года был перерегистрирован и его бортовой номер сменился на N312RC. 1 октября 1986 года Republic Airlines была приобретена авиакомпанией Northwest Airlines и авиалайнер под прежним бортовым номером перешёл в авиапарк последней. Оснащён двумя турбовентиляторными двигателями Pratt & Whitney JT8D-217. На день катастрофы налетал 14 928 часов.

КВС Мос и второй пилот Доддс приняли McDonnell Douglas MD-82 борт N312RC в Миннеаполисе (Миннесота), после чего выполнил на нём рейс NW750 в Сагино (Мичиган). В Сагино рейс сменил номер на NW255 и должен был проходить по маршруту Сагино—Детройт—Финикс—Санта-Ана, лётный экипаж остался прежним. В 18:53 рейс NW255 вылетел из Сагино, а около 19:42 приземлился в аэропорту Детройта. Данный перелёт прошёл без существенных отклонений, после чего в Детройте, после высадки пассажиров, в самолёт зашёл механик авиакомпании Northwest Airlines, который осмотрел кабину и изучил вахтенный журнал. Примерно в 20:29 пилоты заняли свои места, а около 20:32 самолёт был отбуксирован от места стоянки, при этом экипаж зачитал контрольную карту перед запуском двигателей, а в 20:33:04 начал непосредственно запускать двигатели. Всего на борту самолёта находились 6 членов экипажа и 149 пассажиров, в том числе 21 ребёнок и 4 младенца. Общий вес авиалайнера составлял 65338 килограммов при максимально допустимом в 66251 килограмм.

В 20:34:40 от самолёта был отсоединён буксир; в 20:34:50 диспетчер дал разрешение на руление к ВПП № 3C (центральная). Также экипажу было сообщено об обновлении информации ATIS, на что второй пилот доложил об обновлении данных о погоде. В 20:35:43 диспетчер руления дал указание следовать к полосе по рулёжной дорожке C и переходить на частоту 119,45 МГц для связи с диспетчером старта. Второй пилот подтвердил указание следовать по дорожкам, но не повторил новую частоту и не настроил на неё радиоприёмник. Ранее перед вылетом экипажу был передан пакет документов на взлёт, где было указано, что взлёт будет выполняться с ВПП № 21R или № 21L. Смена полосы на № 3C (самая короткая в аэропорту) привела к необходимости перенастроить бортовой компьютер. Также второй пилот пересчитал допустимый взлётный вес для данной полосы и сделал вывод, что фактический взлётный вес в пределах нормы. В процессе руления командир пропустил нужный поворот, поэтому второй пилот связался с диспетчером руления и получил указания по следованию к началу ВПП № 3C, а также переходить на частоту 119,45 МГц. Второй пилот полностью повторил переданную информацию и перешёл на связь с восточным наземным диспетчером, который уточнил маршрут следования к полосе № 3C. Также экипаж получил краткую метеосводку. В 20:42:11 рейсу 255 было дано разрешение занять исполнительный старт в начале взлётной полосы. Диспетчер предупредил, что будет 3-минутная задержка, чтобы погасить спутную струю от взлетевшего перед этим самолёта. В 20:44:04 рейсу 255 было дано разрешение на взлёт.

В 20:44:21 режим работы двигателей начал было увеличиваться, но тут КВС увидел, что не включён автомат тяги, что было сделано в 20:44:38. В 20:44:45,6 второй пилот доложил о скорости 185 км/ч, а в 20:44:57,7 — скорость подъёма носового шасси, как в 20:45:05,1 раздался слабо различимый сигнал об убранных закрылках, который продолжал звучать на протяжении всего последующего времени. Также в 20:45:09,1, 20:45:11,4, 20:45:14,3 и 20:45.17,1 раздавался сигнал GPWS об опасности сваливания. Впоследствии свидетели на земле подтвердили, что разбег рейса 255 был более длинным, нежели у предыдущих аналогичных самолётов, к тому же он взлетал под более крутым углом кабрирования. Были ли в это время выпущены закрылки и предкрылки, показания свидетелей расходятся, но большинство ответило положительно, хотя не смогли оценить угол выпуска.

Рейс NW255 оторвался от взлётной полосы, но затем начал крениться то вправо, то влево. Во время левого крена лайнер врезался левой плоскостью крыла в фонарный столб на автостоянке. От удара у плоскости отделился кусок 1,2-1,5 метра длиной, при этом свидетели увидели оранжевое пламя. Входя в быстро увеличивающийся левый крен, рейс NW255 врезался в столб на другом конце автостоянки, после чего рухнул на автодорогу, проскользил по ней, ударился о железнодорожную насыпь, а затем врезался в путепровод и полностью разрушился.

В катастрофе погибли 6 членов экипажа и 148 пассажиров. 4-летняя девочка-пассажирка Сесилия Сичан получила серьёзные травмы, но выжила. Также самолёт разбил на дороге 3 автомобиля, при этом в них погибли 2 человека, 5 получили травмы. Всего в катастрофе погибли 156 человек.

Согласно отчёту расследования, причиной катастрофы стали многочисленные ошибки экипажа. В спешке пилоты не стали выполнять контрольную карту перед взлётом, а потому упустили, что механизация крыла не установлена во взлётное положение. Ситуацию усугубило обесточивание системы оповещения взлёта самолёта, от которой не поступил полноценный сигнал о том, что авиалайнер не находится во взлётной конфигурации. Причина, по которой система была обесточена, официально не была определена.

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