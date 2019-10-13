Крушение Boeing 707 в Санта-Крусе

Крушение транспортного самолета Boeing 707-131F в Санта-Крусе случилось 13 октября 1976 года. Лайнер упал в боливийском городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус). В результате авиакатастрофы погибли примерно 100 человек (в источниках данные разнятся от 91 до 116 погибших), что делает её крупнейшей в истории Боливии.

13 октября примерно в 7 утра борт N730JP приземлился в аэропорту Эль-Тромпильоruen города Санта-Крус, выполнив транспортный рейс из Хьюстона (штат Техас) по доставке в Боливию бурильного оборудования. Экипаж по графику отдыхал на протяжении 5 часов, в том числе 2 часов 45 минут в гостинице, после чего начал подготовку к выполнению обратного порожнего рейса в Майами (Флорида). В 13:30 «Боинг» занял исполнительный старт в начале полосы 32 (в некоторых источниках ошибочно «33»), а после получения разрешения в 13:32 начал взлёт в северо-северо-западном направлении. На борту находились три члена экипажа и запас топлива.

После, казалось бы, нормального разбега экипаж поднял носовую стойку и было перевёл машину в набор высоты, но вдруг обнаружил, что машина едва слушается. Лайнер оторвался от полосы и поднялся всего метров на восемь, когда, пролетев над транспортной развязкой, врезался в столбы освещения, после чего, потеряв скорость, начал терять высоту. Врезавшись в жилые постройки и загоревшись, «Боинг» рухнул на улицу Либертадорес, а затем снёс угол школы имени Пласидо Молина. Но, к счастью, ученики ушли на обед, что позволило избежать колоссальных жертв. В школе в это время находился только сторож с семьёй, которые погибли. Затем, продолжая двигаться, горящий самолёт зацепил автозаправку с колонной ожидающих в очереди автомобилей, а в 560 метрах от торца полосы врезался в стадион «Уильям Бендек», где в это время проходила игра межу двумя молодёжными командами, и взорвался.

В происшествии погиб весь экипаж борта N730JP. Также погибло примерно сто человек на земле, преимущественно дети на стадионе. Поначалу в газетах сообщали о 97 погибших на земле, из которых удалось опознать только 81 (ещё 3 опознаных тела относились к экипажу). Официально же в происшествии погибли 88 человек на земле и 3 на борту самолёта. Также встречается цифра в 113 погибших на земле. Это была крупнейшая авиакатастрофа в Южной Америке с 1969 года (катастрофа DC-9 в Маракайбо, 155 погибших). Эта авиационная катастрофа в настоящее время (2018 год) остаётся крупнейшей в истории Боливии. В стране был объявлен трёхдневный траур.

Расследованием причин происшествия занималась боливийская комиссия с участием представителей Национального совета по безопасности на транспорте (США). Само расследование осложнялось тем, что установленный в самолёте бортовой самописец не был заряжен.

Первоначально высказывалась версия об отказе при взлёте одного, либо нескольких двигателей, в результате чего произошло падение силы тяги, поэтому самолёт не успел набрать необходимую скорость. Однако проверка извлечённых из-под обломков двигателей Pratt & Whitney JT3C-4 показала, что все четыре до момента падения на землю работали исправно.

Причиной катастрофы же была названа ошибка экипажа, который попросту не довёл рычаги управления двигателями до необходимого режима. Во многом это было вызвано тем, что экипаж был сильно измотан, так как заступил на работу в Хьюстоне ещё за сутки до этого, а отдых в боливийской гостинице перед злополучным полётом составил менее трёх часов (2 часа 45 минут). Также катастрофе способствовало и загрязнение топлива, так как когда в аэропорту перед вылетом в баки залили 13 780 галлонов авиационного керосина, но при этом в систему попали и 704 галлона обычной водопроводной воды, что дополнительно снижало мощность двигателей.

Существуют также альтернативные версии, что в Санта-Крусе в самолёт залили не тот тип авиационного керосина, либо на борту был переизбыток топлива для контрабанды.

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