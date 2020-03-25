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Два года назад случилась трагедия в ТЦ «Зимняя вишня»

25 марта 2018 года в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, батуты, детские развлекательные комплексы. В тот воскресный день во время школьных каникул здесь особенно много было детей…

Огонь распространялся молниеносно. Площадь пожара составила 1600 квадратных метров. Пожару был присвоен третий номер сложности по пятибалльной шкале, а на территории Кемеровской области был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Страшная трагедия унесла жизни 60 человек, из них – 37 детей, несколько десятков пострадало. Этот пожар стал вторым крупнейшим в истории современной России по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, в котором погибло 156 человек.

События в Кемерово не оставили равнодушными никого. Акции памяти и минуты молчания прошли в те дни по всей России. 28 марта 2018 года был объявлен общенациональный траур в память о тех, чьи жизни трагически оборвались в результате страшного пожара в Кемерово. Указ об этом подписал Президент РФ Владимир Путин. По всей стране были приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Рядом со сгоревшим торгово-развлекательным комплексом, в сквере, вырос стихийный мемориал. Друзья и родственники погибших и пострадавших, жители и неравнодушные люди несли сюда цветы, детские игрушки, зажигали свечи… Именно сюда выбегали из горящего здания люди, спасаясь от пожара и пытаясь найти своих родных.

По факту возгорания Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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