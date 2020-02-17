День спонтанного проявления доброты, отмечаемый по всему миру ежегодно 17 февраля, — одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций.

Этот праздник ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.

Наиболее известен он в странах Западной Европы и в США, где в этот День во многих городах традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные актеры, общественные и политические деятели.

В России этот праздник пока еще мало известен, хотя ряд компаний организуют к данному дню различные благотворительные мероприятия. Главное в этот день, как призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем. Причем не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно.

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