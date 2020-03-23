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День рождения выражения «O.K.»

Считается, что именно 23 марта 1839 года впервые появилось выражение «O.K.» — сегодня весьма популярное «о’кей».

По некоторым сведениям в бостонской газете «Morning Post» это выражение появилось как шуточное сокращение неправильно написанного «all korrect». Но нью-йоркские демократы считают, что породили ОК именно они, дав название своему клубу The Democratic OK Club (ОК — сокращенно Old Kinderhook, местечко, в котором родился тогдашний президент США Мартин Ван Бюрен). И уже через месяц, как бы подкрепляя эту версию, в нью-йоркской газете это сокращение появилось в его нынешнем значении: «Не считаете ли вы, что все О.К.?».

Справедливости ради нужно сказать, что вообще-то версий выдвигалось много. Поучаствовали и греки, ибо «ola kala» означает «все хорошо», и латиняне, писавшие «omnia correcta», и финны, изредка роняющие «oikea» — «правильно». Привлечены были и французские моряки, уличенные в употреблении фразы «aux quais», что к правильности и корректности вообще отношения не имеет, а попросту означает «к причалу». Вмешались и гаитяне, которые утверждали, что порт «Aux Cayes» славится отличным ромом. Даже немцы не остались в стороне: во время гражданской войны в Америке немцы ставили под приказами сокращение О.К., которое могло означать «Oberkommando» (Главное командование).

Ну а совсем уж рьяные исследователи сочли, что появилось это выражение благодаря … безграмотности президента Эндрю Джексона, писавшего «oll korrekt» вопреки всем правилам. По поводу этой версии протестовали сторонники Джексона, утверждавшие, что это он у индейцев перенял их любимое словечко «okeh»!

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