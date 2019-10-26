День рождения Василия Верещагина

Русский живописец и литератор Василий Васильевич Верещагин родился 26 октября 1842 года в Череповце Новгородской губернии (сейчас данный город входит в Вологодскую область). Его отец был уездным предводителем дворянства. Это была типично помещичья семья, свято чтившая дворянские традиции.

Попытка выстроить сыну военную судьбу завершилась неудачей: после учебы в морском кадетском корпусе он, получив звание гардемарина флота, и имея блестящие служебные перспективы, принимает решение бросить военную службу и поступать в петербургскую Академию художеств. Родные приняли это решение в штыки. Произошел фактический разрыв Верещагина с взрастившей его сословной средой.

Академия, принимая во внимание одаренность Верещагина, назначила ему стипендию. Трех лет Верещагину хватило, чтобы понять, что в Академии занимаются «чепухой». В 1863 он уехал на Кавказ, где много рисовал с натуры, а через год отправился в Париж. Целую зиму усердно учился в Школе изящных искусств. Потом был снова Кавказ, и снова Париж, и родная река Шексна.

С 1867 года Верещагин путешествует – Средняя Азия, Германия, Индия… Из каждого путешествия привозится множество работ. С началом русско-турецкой войны за освобождение балканских славян Верещагин помчался на Балканы. В 1878-80 годах в Париже он создал Балканскую серию – пожалуй, самую резкую в ряду его живописных циклов. С восторгом принятая в демократической среде, эта серия вызвала большое неудовольствие императора. В Верещагине заподозрили «революционера».

Это художника не остановило: в последующие годы он неустанно колесил по свету. Европа, Индия, Ближний Восток, центральная Россия, США, Крым, Филиппины, Куба – вот основные географические вехи этой замысловатой кривой. Из-под кисти Верещагина выходили новые замечательные картины, он стал записным литератором, издав несколько книг, публиковал статьи по теории искусства. По всему миру устраивались персональные выставки Верещагина, всякий раз получавшие широкий общественный резонанс.

Когда началась русско-японская война, художник поехал на фронт. Погиб Василий Васильевич Верещагин 13 апреля 1904 года, находясь на флагманском броненосце «Петропавловск», когда тот напоролся на японские мины на внешнем рейде Порт-Артура. Буквально за несколько минут до катастрофы очевидцы видели, как Верещагин что-то зарисовывал в своем рабочем блокноте.

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