День рождения певца Ильи Лагутенко

Советский и российский рок-музыкант, певец, лидер группы «Мумий Тролль» Илья Игоревич Лагутенко родился 16 октября 1968 года в Москве. Когда Илье исполнился год, умер отец, им с матерью пришлось переехать на родину матери во Владивосток. Там он и получал среднее образование в школе с китайскоязычным уклоном.

Был участником детского хора, который гастролировал в то время по стране. Семнадцатилетний Илья сдал вступительные экзамены в Дальневосточный государственный университет, на факультет страноведения, который успешно закончил. Практиковался консультантом коммерческих фирм в Китае и Англии.

В студенческие годы Лагутенко основал группу «Мумий Тролль». В конце 1980-х годов в свет выходят первые два альбома, которые приносят известность коллективу в Приморском крае. А спустя шестнадцать лет в Лондоне появляется альбом под названием «Морская», который стал популярным не только на территории России, но и за рубежом.

С 1997 года Илья Лагутенко и группа «Мумий Тролль» гастролируют по странам СНГ, активно занимаются записью альбомов и съемкой видеоклипов. В мае 2001 года они участвовали в Евровидении, которое проходило в Дании, и заняли двенадцатое место.

Летом того же года Илья работал над выпуском нового альбома, который вышел в 2004 году под названием «Ночной дозор». Еще в этом же году вышли еще два альбома «Похитители книг», «Незнайка и Барабас». Музыка и песни «Мумий Тролля» звучат в ряде отечественных фильмов («Ночной дозор», «Дневной дозор», «Питер FM», «День радио», «Маргоша», «Любовь в большом городе», «На игре», «Ку! Кин-Дза-Дза» и других), дискография коллектива составляет более 10 альбомов, а в свободное от музыкального творчества и гастролей время Лагутенко пишет книги.

Музыкант женат вторым браком, у него трое детей — сын и две дочери. В настоящее время Илья Лагутенко продолжает заниматься творчеством, которое регулярно представляет на суд своим поклонникам. А также он известен как активный общественный деятель.

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