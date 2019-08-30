День рождения Лавра Корнилова

Русский военачальник, государственный деятель, лидер Белого движения Лавр Георгиевич Корнилов родился 30 августа 1870 года в Усть-Каменогорске. С отличием окончил Омский кадетский корпус, в 1889–1892 годах учился в Михайловском артиллерийском училище, после чего поступил в Академию генерального штаба. Во время службы в Туркестанском военном округе Корнилов становится разведчиком. Начиная с 1899 года, в течение пяти лет он колесил по разным странам, выдавая себя за купца-мусульманина. Посетив Афганистан, Индию, Китай и Персию, он подготовил обзоры для Генштаба. Впоследствии эти материалы войдут в его книгу «Кашгария и Восточный Туркестан», которая увидела свет в 1901 году. В 1906 году Корнилов был избран действительным членом Императорского Русского географического общества.

Он участвовал в Русско-японской войне. Боевое крещение Лавра Георгиевича произошло во время Сражения при Сандепу в январе 1905 года. Он проявил себя грамотным и отважным военачальником во время отступления русских войск от Мукдена, прикрывая отход армии и находясь с бригадой в арьергарде. Прорвал окружение штыковой атакой, Корнилов вывел свою уже считавшуюся уничтоженной бригаду с ранеными и знамёнами, сохраняя полный боевой порядок, на соединение с армией. Действия военачальника были отмечены многими орденами и Георгиевским оружием. За боевые отличия Корнилова произвели в чин полковника.

В 1907-1911 годах Лавр Георгиевич, имея репутацию специалиста-востоковеда, служил военным агентом в Китае, где изучал язык, путешествовал, изучая быт, традиции и историю китайского народа. Все свои наблюдения он тщательно документировал и регулярно отправлял подробные отчеты в Генеральный штаб и МИД. Сохранились очерки полковника: «О полиции Китая», «Телеграф Китая», «Описание манёвров китайских войск в Маньчжурии», «Охрана императорского города и проект формирования императорской гвардии». Также в Китае Корнилов помогал прибывающим в командировку русским офицерам, много внимания уделял перспективам взаимодействия России и Китая на Дальнем Востоке. Объездив почти всю страну, полковник прекрасно понимал, что её военно-экономический потенциал ещё далеко не использован, а людские резервы слишком велики, чтобы с ними не считаться.

В 1910-м году, возвращаясь в Петербург, Корнилов также совершил путешествие по Западной Монголии и Кашгарии с целью ознакомления с вооружёнными силами Китая на границах с Россией. Деятельность Корнилова-дипломата этого периода была высоко оценена не только на Родине, где он был награжден, но и у дипломатов других стран, наградами которых он также был удостоен.

К началу Первой мировой войны Лавр Корнилов командовал 48-й пехотной дивизией в составе корпуса 8-ой армии генерала Алексея Брусилова. Военачальник в сражениях демонстрировал необычайное мужество, увлекая за собой солдат. В феврале 1915 года он был произведен в генерал-лейтенанты. Весной того же года после штыкового боя он был пленен вместе с семью солдатами. После взятия в плен генерала поместили в лагерь для высших офицеров неподалеку от Вены. Спустя год ему удается совершить побег и перейти линию фронта. Осенью 1916 года Корнилова, вернувшегося на фронт, назначили командующим 25-м армейским корпусом. После Февральской революции, которую он встретил с большим воодушевлением, Корнилов становится командиром 8-ой армии, а потом и Верховным Главнокомандующим. В августе 1917 года, собираясь «навести порядок», Лавр Корнилов возглавляет вооруженный мятеж против Временного правительства (известный как Корниловский мятеж), с цель установления в России военной диктатуры и предотвращения с помощью военной силы прихода к власти большевиков. Однако выступление закончилось арестом военачальника, после чего он провел в заключении два месяца. Среди сподвижников Корнилова в Быхове был и Антон Деникин. Освободили Корнилова в ноябре того же года. Отправившись под чужими документами на Дон, он вместе с Алексеем Калединым и Михаилом Алексеевым приступает к формированию Добровольческой армии. В феврале 1918 года ее части вышли в Первый Кубанский (известный также как «Ледяной») поход, целью которого было соединение с отрядами белого движения на Кубани.

Донские казаки не особо стремились помогать добровольцам, поэтому борьба с большевиками оказалась для военачальников сложнее, чем они предполагали. Подведя своих бойцов к Екатеринодару (сегодня – Краснодар), несмотря на численное превосходство красноармейцев, Корнилов начал штурм. Во время попытки захвата Кубанской столицы военачальник получил смертельное ранение и скончался 13 апреля 1918 года в возрасте сорока семи лет.

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