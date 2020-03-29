День рождения «Кока-Колы»

В марте 1886 года в Атланте полковник Джон Стит Пембертон (англ. John Stith Pemberton, 1831—1888), фармацевт по образованию, пытался найти средство от головной боли. С этой целью он сварил необычный сироп карамельного цвета. В рецептуру напитка входили отвар листьев коки, сахар и кофеин. Потому по своему действию напиток получился довольно стимулирующим.

Сироп был сладким и густым, Пембертон довольно высоко оценил вкусовые качества своего творения. Он решил продавать его через аптеку «Джейкобс». Первые порции сиропа стали продаваться именно здесь по пять центов за стакан. На первых порах коку раскупали в количестве девяти стаканов в день.

Позже в напиток начали добавлять газированную воду. Примерно в то же время напиток получил название «Кока-Кола» (Coca-Cola). Название и оригинальный шрифт придумал Фрэнк Робинсон – друг и партнер Джона Пембертона.

После смерти Пембертона преуспевающий бизнесмен Аза Кендлер приобрел рецепт «Кока-Колы» у его вдовы за 2300 долларов. А дальше Кендлер поместил напиток в металлическую посуду, в которой и сварил его вместе с собственным запатентованным «Бальзамом из крови растений». Десять последующих лет «Кока-Кола» укреплялась в названии «лечебного напитка». А 31 января 1893 года товарный знак «Кока-Кола» был официально зарегистрирован в США.

Кстати, именно в том же 1893 году молодой фармацевт из Нью-Берна Калеб Брэдхэм проводил эксперимент по созданию фармацевтической смеси из газированной воды, сахара, ванили, редких масел и орехов колы. Эта необычная смесь под незвучным названием «напиток Брэда» стала продаваться в аптеках как веселящий, укрепляющий и способствующий пищеварению напиток. Спустя пять лет после изобретения Брэдхэм дал напитку новое имя – «Пепси-Кола» и зарегистрировал его как торговую марку. Название было составлено из названий ингредиентов – пепсина (пищеварительный фермент) и ореха колы.

Четырьмя годами позже, в 1902 году, Калеб Брэдхэм организовал компанию «Пепси-Кола Компани». И вот уже больше века «Кока-Кола» и «Пепси-Кола» ведут борьбу за звание самого популярного напитка в мире.

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