День рождения Александра Суворова

Русский полководец, генералиссимус Александр Васильевич Суворов родился (13) 24 ноября 1729 года (по другим сведениям – 1730) в Москве, в семье дворянина. Его отец был генералом русской армии, строго следившим за воспитанием и обучением сына, который учился хорошо, владел семью языками. В 1742 году Александра, по обычаю того времени, записали в лейб-гвардии Семеновский полк рядовым. Действительную службу он начал в семнадцать лет капралом. С этого момента вся жизнь Суворова была подчинена военной службе.

Обладая сравнительно слабым здоровьем, Суворов постоянно закалял себя физически. Боевое крещение получил во время Семилетней войны (1756—1763), за время которой он проделал путь от младшего офицера до полковника и удостоился похвалы от многих русских военачальников за хладнокровие и храбрость на полях сражений.

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Становление Суворова как полководца происходило во время двух Русско-турецких войн в победный век императрицы Екатерины II. Особенно яркой победой стал штурм считавшейся неприступной турецкой крепости Измаил в 1790 году. Это событие вошло в анналы русской истории наравне с Полтавским и Бородинским сражениями. Следующим этапом его боевой биографии стало командование русскими войсками против польских конфедератов (1794). Прибытие Суворова в Польшу сразу же переломило ситуацию в пользу русских, и конфедераты капитулировали.

Суворов, опережая свое время, смог развить и обогатить лучшие традиции русского военного искусства. Они были воплощены в знаменитом суворовском наставлении – книге «Наука побеждать», написанной им в 1796 году.

После смерти Екатерины в 1796 году на российский престол вступил ее сын Павел I, отношения с которым у полководца складывались непросто. В 1797 Суворова отправили в ссылку в имение Кончанское. Но после обострения политической обстановки в Европе и успехов французской армии, о старом военачальнике вспомнили и вернули на службу. Последовала серия побед над французами.

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Заключительным этапом полководческой деятельности фельдмаршала стал Швейцарский поход 1799 года и знаменитый переход через Альпы. Благополучный исход всего предприятия стал венцом прижизненной славы Суворова. Ему был пожалован самый высокий военный чин – генералиссимуса.

Князь Италийский, граф Российской империи Суворов-Рымникский, князь и королевский родственник Сардинского королевства, граф Римской империи, генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских и сардинских войск — Суворов был удостоен всех российских орденов своего времени, вручавшихся мужчинам, а также многих иностранных военных орденов.

Александр Васильевич Суворов умер по прибытии в Петербург (6) 18 мая 1800 года и был похоронен в Александро-Невской лавре. (5) 17 мая 1801 года памятник великому российскому полководцу, князю Италийскому, графу А.В. Суворову был торжественно открыт на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. На церемонии открытия, помимо многочисленной публики, присутствовали новый российский император Александр I, генералитет столицы и сын полководца.

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