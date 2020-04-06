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День работников следственных органов МВД России

Ежегодно 6 апреля отмечается профессиональный праздник работников следственного аппарата в органах внутренних дел Российской Федерации.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года право производства предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного порядка, позднее переименованному в МВД СССР. Введение Указа в действие и положило начало официальной деятельности следственного аппарата органов внутренних дел.

Комплектование следственного аппарата в МВД шло на базе дознания, а затем — органов прокуратуры. Это позволило в сравнительно короткий срок создать в системе МВД следственный аппарат, способный квалифицированно, на высоком профессиональном уровне расследовать преступления. Работники прокуратуры помогли заложить прочный фундамент в становлении профессионального ядра органов предварительного следствия МВД и оставили о себе добрую память.

Учреждение следственного аппарата в органах внутренних дел Российской Федерации имело закономерный характер. Оно было обусловлено практическими потребностями борьбы с преступностью. Практика показала, что такое решение оказалось вполне оправданным. За полувековую историю органы предварительного следствия МВД сформировались и окрепли, определились наиболее целесообразные структура, стиль и методы работы.

Хотя стоит отметить, что история становления органов предварительного следствия началась гораздо раньше: согласно Уставу уголовного судопроизводства, принятому в 1864 году, была заложена идея процессуальной самостоятельности следователя, которая нашла отражение во всех последующих уголовно-процессуальных законах Российского государства.

В своем развитии органы предварительного расследования претерпели ряд серьезных преобразований. Первая реформа состоялась уже в 1922 году, когда в соответствии с принятым Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР весь следственный аппарат был сосредоточен в системе органов юстиции, а в уголовном розыске упразднялся. Одновременно расширялась компетенция органов дознания. Если на следователей возлагалось производство предварительного расследования по 60 составам, то на органы дознания — по 89. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 3 сентября 1928 года следственный аппарат переподчиняется и переходит в ведение прокуратуры. А уже 20 октября 1929 года было принято решение, предоставляющее прокурорам право поручать милиции расследование любого преступления. На практике это привело к тому, что в течение последующих 30 лет милиция, не являясь по закону органом предварительного следствия, тем не менее, расследовала в полном объеме уголовные дела всех категорий. Для обеспечения этой деятельности в 1940-е годы в органах внутренних дел на основании ведомственного приказа были созданы свои следственные подразделения во главе со следственным отделом Главного управления милиции МВД СССР. Принятые в 1958 году Основы уголовного судопроизводства наделили правом производства предварительного следствия только следователей прокуратуры и госбезопасности. В связи с этим следственный аппарат милиции был вновь ликвидирован.

Вместе с тем, из-за большой нагрузки следователи прокуратуры оказались не в состоянии обеспечить расследование всего массива уголовных дел. Органы дознания по существу продолжали выполнять функции предварительного следствия и передавали возбужденные дела для окончания расследования в прокуратуру лишь тогда, когда значительный объем работы по ним был выполнен.

В своей уже официальной биографии следственный аппарат МВД также имеет несколько этапов развития.

1963—1965 годы — период не только становления органов предварительного следствия, но и отнесения к его подследственности наиболее сложных и трудоемких дел о хозяйственных преступлениях, в том числе о хищениях в особо крупных размерах. Начав с 2%, в дальнейшем следователи МВД стали расследовать более 90% дел этой категории.

1965—1978 годы — расширение учебной базы по подготовке следователей, предоставление начальникам следственных отделов процессуальных полномочий по контролю за расследованием преступлений, создание тройной системы контроля за действиями и решениями следователя (ведомственный процессуальный контроль, прокурорский надзор и судебный контроль).

1978—1986 годы — дальнейшее расширение подследственности следователей МВД, отнесение к их компетенции уголовных дел о преступлениях.

1987—1988 годы — проведение эксперимента по выделению следствия в самостоятельную структуру, прекращенного из-за ухудшения взаимодействия служб по раскрытию преступлений.

Сегодня следственный аппарат МВД — крупнейшая структура органов предварительного следствия, расследующая 93% преступлений. Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД РФ, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию, а также правоприменительные полномочия в сфере расследования преступлений, отнесенных к подследственности следователей органов внутренних дел РФ, а также исполнения законодательства РФ об уголовном судопроизводстве.

Следственный департамент МВД России возглавляет органы предварительного следствия в системе Министерства и выполняет функции головного подразделения по организации в системе Министерства расследования преступлений, отнесенных к подследственности следователей органов внутренних дел Российской Федерации.

В свой профессиональный праздник сотрудники следственных органов получают поздравления от руководства и коллег, а также есть в ГУВД традиция награждать и премировать в этот день наиболее отличившихся следователей.

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