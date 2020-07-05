День работников морского и речного флота

-

Профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля в ряде стран постсоветского пространства.

Он известен еще со времен существования Советского Союза и установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года N 3018-Х «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года N 9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях».

Морской и речной транспорт — огромное сложное хозяйство и одна из ключевых отраслей экономики многих государств, и в этом большая заслуга поколений профессионалов, посвятивших свою жизнь нелегкому морскому труду, навсегда связавших свою судьбу, судьбу своей семьи с реками и морями.

Сегодняшний день является праздничным для всех моряков и речников пассажирского, торгового и ледокольного флотов, портовиков, судоремонтников и многих других специалистов, благодаря которым обеспечивается деятельность морских и речных путей.

Источник