День подвига Ивана Сусанина

30 марта 1613 года считается днём, когда костромской крестьянин Иван Сусанин совершил свой подвиг, воспетый историками, поэтами и ставший центральной фигурой одного из известнейших музыкальных произведений периода становления русской классической музыки – оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя».

Время хранит, время лечит, время и стирает из памяти… Не обошло стороной время и имя одного из многих русских героев прошлых времён. Оно обросло легендами и мифами, с ним связаны многие исследования русских историков, где гипотезы, выдвигавшиеся ими многократно, противоречили друг другу, одно есть точно в имени его – это факт его бытия и свершённого подвига.

Все дискуссии исследователей – лишь попытка более точно воссоздать образ героя, его социальный статус на момент свершения подвига, сами обстоятельства свершённого, включая время, место гибели, истинное положение дел в местности, где герой жил и погиб, а также местонахождение тех, за кого он отдал свою жизнь.

Согласно сложившейся трактовке, в конце зимы – начале весны 1613 года наречённый царём юный Михаил Фёдорович Романов со своей матерью инокиней Марфой Романовой находился в вотчинном селе Домнино Костромского уезда. Сюда в марте 1613 года подошёл военный польско-литовский отряд с целью разыскать молодого царя (чтобы пленить его, либо убить).

Нельзя забывать о том тяжёлом периоде Русской истории, не зря названном Смутным временем, когда на карту был поставлен вопрос о независимости и самом дальнейшем существовании Московского государства. Русь стояла на пороге национальной катастрофы: конец династии Рюриковичей, гибель семьи Годуновых, самозванцы у власти, боярская грызня за престол или за место возле него, крестьянские бунты, польско-литовская интервенция и сопутствовавший ей беспредел, чинимый интервентами, шведская интервенция и захват ключевых городов-крепостей северо-западной Руси, набеги Крымских татар…

В таких исторических реалиях поляки встретили на пути к Домнино вотчинного старосту Ивана Сусанина, пытаясь выпытать у него местоположение юного царя Михаила Романова. Возвращаясь к официальной трактовке, дальнейшие события развивались следующим образом. Сусанин соглашается показать полякам дорогу к месту проживания Михаила Романова, увлекая их в противоположную сторону, одновременно отправив своего зятя Богдана Сабинина в Домнино предупредить о грозящей опасности молодого царя и его мать – инокиню Марфу. Благодаря этому решению, Михаил Фёдорович с матерью успевают бежать в Кострому и укрыться за стенами Ипатьевского монастыря.

Поляки же, догадавшись об обмане Сусанина, подвергли его жестоким пыткам и убили (согласно имеющимся сведениям, он был изрублен саблями). Местом гибели Ивана Сусанина принято считать село Исупово или Исуповское болото, пересохшее к настоящему времени.

Основными спорными моментами, связанными с жизнью и смертью Ивана Сусанина, были для историков следующие. Первый – это насколько тесно был связан с семьёй Романовых их вотчинный староста (отсюда – мог ли он знать об избрании Михаила царём, или о том, что Михаил – претендент на царский престол; знал ли он истинное местонахождение Михаила Романова и его матери в том случае, если их не было в Домнино на момент встречи его с поляками). Второй – действительно ли Михаил и его мать были в Домнино, находились где-то поблизости или же были в безопасности (отсюда – целенаправленно ли он уводил их от Домнина или вёл просто в труднопроходимые и удалённые от дорог места). Третий – где истинное место смерти – болото или само село Исупово. Четвёртый – где находится могила Ивана Сусанина (до наших дней дошло лишь несколько версий). Ну и, наконец, пятый вопрос – когда был совершён подвиг: в марте 1613 года или осенью 1612 года.

Историки спорят, приводят аргументы в пользу своих гипотез. Однако, сам факт свершения подвига Иваном Сусаниным остаётся неоспоримым. Даже если подвиг был совершён осенью 1612 года, когда Михаил Романов ещё не был избран царём, то, защищая своего юного барина и его мать, Сусанин всё равно спас царя, а самопожертвование по отношению к барину лишний факт, подтверждающий незыблемость патриархальных ценностей и устоев русского общества того времени и глубинного противления чуждым устоям, рубившим национальные корни. Это же относится и к вопросу о том, где находился Михаил Романов с матерью на момент встречи Сусанина с поляками. Поляков увели от Домнино – факт, увели в район труднопроходимого болота или села (Исупова) в противоположной стороне от Домнино и в стороне от направления Домнино-Кострома – факт. Сусанин был зверски убит – факт, подтверждаемый царской грамотой, на пустом месте не даровавшейся. Да и сама грамота, мало того, что подтверждала жертвенную гибель Ивана Сусанина, освобождала от податей его зятя и всех потомков, что также было большой редкостью для того времени.

В Костроме стоит памятник Ивану Сусанину, воздвигнутый в 1967 году напротив спуска к Волге. Он стал вторым в Костроме после снесённого в 1918 году памятника, воздвигнутого по проекту В.И. Демут-Малиновского. Сегодня один из районных центров Костромской области носит название Сусанино. Неподалёку от этого посёлка по-прежнему стоит село Домнино, рядом, в стороне от дороги – часовня на месте бывшей деревни Деревеньки или Деревнищи, где жил герой, а на дороге рядом с Исуповским болотом – знак «Место подвига Ивана Сусанина» и памятный камень.

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