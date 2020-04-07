День образования госорганов рыбоохраны РФ

История создания и развития российской службы рыбоохраны тесно связана с развитием рыбной отрасли. Еще в царской России существовала подобная служба для контроля за промыслом красной рыбы в районах её лова. Например, в 1747 году в целях распределения мест лова осетровых и защиты от посягательств сторонних лиц в Астрахани была организована «Рыбная контора», а в 1803 году там же – рыбная инспекция, и впервые в России было введено «Особое положение по организации рыболовства» для Каспийского бассейна.

После Октябрьской революции 1917 года уже советское правительство понимало необходимость сохранения и контроля за использованием природных ресурсов страны, и принимало соответствующие декреты и нормативные акты. В том числе были установлены и правила, регламентировавшие порядок эксплуатации водоёмов и рыболовство на них.

Но начало формированию современной системы государственных органов рыбоохраны было положено лишь в начале 1930-х годов. 7 апреля 1934 года Приказом Народного комиссариата снабжения СССР №967 был образован Главрыбвод, в целях охраны рыбных запасов и контроля за рациональным использованием сырьевых рыбных ресурсов. Эта дата сегодня и считается днём образования государственных органов рыбоохраны России.

Новая служба получила название – Главное управление регулирования рыболовства, рыбоводства и рыбохозяйственной мелиорации (Главрыбвод), и подчинялась непосредственно Наркомснабу СССР. Для осуществления возложенных на Главрыбвод задач были созданы первые 16 районных управлений и отделений, а с годами их количество увеличилось до 43-х.

После распада СССР претерпела серьёзные структурные изменения и система органов рыбоохраны России, но задачи по осуществления рыбоохранных мероприятий на рыбохозяйственных водоемах страны остались прежними, как и бассейновый принцип формирования этой структуры.

Сегодня система государственных органов рыбоохраны России включает в себя Центральное управление рыбохозяйственной экспертизы и нормативов по охране, воспроизводству рыбных запасов и акклиматизации, Центральную лабораторию по воспроизводству рыбных запасов и сеть федеральных государственных бассейновых учреждений по охране и воспроизводству водных биологических ресурсов и регулирований рыболовства.

Основными задачами службы являются: охрана водных биологических ресурсов, регулирование рыболовства и контроль за промыслом на водоёмах России, обеспечение воспроизводства водных биоресурсов, охрана среды обитания рыб и других водных животных и растений. Выявление и пресечение нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Для повышения эффективности работы Главрыбвод осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с администрациями субъектов РФ, правоохранительными и природоохранными органами и другими структурами, и общественными организациями по вопросам государственного контроля и надзора за рыболовством и сохранением водных биоресурсов России.

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