На главную В этот день

День мецената и благотворителя в России

Ежегодно 13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Дата праздника связана с днем рождения Гая Цильния Мецената – известного римского аристократа, покровителя художников, артистов, музыкантов. От его имени, как можно догадаться, произошло и нарицательное слово «меценат».

Основное торжество, посвященное празднику, проходит в Санкт-Петербурге в музее «Эрмитаж». На фоне картины Тьеполо «Меценат представляет Августу свободные искусства» чествуют тех, кто вкладывает силы, время и деньги в культурные и социальные проекты. Первый такой праздник состоялся в 2005 году.

Его инициаторами стали сам Эрмитаж, комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга и редакция альманаха социального партнерства «Русский меценат». Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский дал празднику и второе, неофициальное, название — День «спасибо». Этим он подчеркивает, что при дефиците законодательной поддержки меценатской деятельности в России власти и общество должны научиться хотя бы благодарить жертвователей.

Праздник, как правило, проходит в виде презентации благотворительных проектов в сферах культуры, науки, образования, здравоохранения. Мероприятие представляет совершенно разные благотворительные инициативы — и по формату, и по тематической направленности, и по масштабу, никак не сравнивая их между собой.

Часть проектов находит свое отражение в специальном тематическом номере альманаха «Русский меценат». Это единственное издание, посвященное теме социального партнерства и благотворительности на постсоветском пространстве.

В церемонии непременно участвуют дети, ведь часть благотворительных проектов посвящена им. Это воспитанники детских домов, приютов, детских деревень SOS. Помимо различных подарков Эрмитаж готовит для ребят особый сюрприз — специально для них заводят знаменитые часы «Павлин». Но и сам музей в этот день нередко получает подарки от коллекционеров и благотворителей.

Стоит отметить, что День мецената и благотворителя не является государственным праздником в России, а существует исключительно благодаря общественной инициативе. Возникнув в Петербурге, сегодня он объединяет участников социального партнерства по всей России. Уже традиционно в нём принимают участие почётные граждане российских городов, руководители учреждений культуры и образования, представители власти, бизнеса и общественности. Среди наиболее распространенных мероприятий Дня — различные акции дарения, презентации социальных и благотворительных проектов, чествование дарителей.

Источник

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Во вторник в Рязани значительно потеплеет

Новости Рязани
Во вторник, 14 апреля, в Рязани будет тепло и дождливо. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

Оперативная сводка по коронавирусу в Рязанской области

Коронавирус Рязань
В Рязанской области выявлено 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ещё 39 человек считаются условно заражёнными. Их анализы направлены на подтверждение в Москву....
Узнать больше

Депутат Рязанской гордумы раздала маски, которые сшила сама

Гордума
Депутат Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова передала многоразовые маски, которые сшила сама, общественной организации "Хочу жить". Об этом сообщает сайт гордумы. - Для себя я...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области коронавирусом больны 9 детей

Коронавирус Рязань
В Рязанской области коронавирусной инфекцией заражены 89 человек. Как сообщает опергруппа регионального правительства, среди заболевших - 9 детей: 2, 4, 8, 11,...
Узнать больше

В Рязанской области выросло количество заболевших коронавирусом

Коронавирус
В Рязанской области выявлено ещё 18 случаев заболевания COVID-19. Такие данные приводит официальный сайт Стопкоронавирус.РФ. В итоге в настоящее...
Узнать больше

Новые данные о коронавирусе в Рязанской области

Коронавирус
По данным на 8.30 понедельника, 13 апреля, в Рязанской области коронавирус выявлен у 71 человека. Об этом сообщает оперативная группа правительства региона.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Пасха. Мифы и традиции Великого праздника

Акценты
В трудное время, которое нам приходится переживать этой весной, всем необходимы дополнительные силы. Где же взять их, как не в обращении к...
Узнать больше

Тест на коронавирус

Акценты
Москва. Четверг, 9 апреля. Днем я отправился сдавать тест на коронавирус. Принять это решение было непросто. И...
Узнать больше

Участники проекта «МедиаКВН» пообщались с директором Рязанской лиги КВН Алексеем Жегловым

Акценты
В среду, 8 апреля, в рамках проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН»,  состоялась онлайн-беседа участников проекта с директором Рязанской лиги Международного союза КВН Алексеем...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Во вторник в Рязани значительно потеплеет

66 человек заражены коронавирусом в Астрахани

Оперативная сводка по коронавирусу в Рязанской области