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54 года назад в СССР осуществлен запуск первого искусственного спутника Луны

Первым аппаратом, запущенным на Луну (в январе 1959 года), стала советская автоматическая межпланетная станция «Луна-1», а первым аппаратом, который достиг Луны — станция «Луна-2» (это произошло 13 сентября 1959 года).

31 марта 1966 года советские специалисты осуществили запуск первого искусственного спутника Луны. В 13:46:59 московского времени с космодрома Байконур был осуществлён пуск ракеты-носителя Молния-М, которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-10».

Масса спутника составила 240 килограмм, а сам спутник был оснащен научно-исследовательской аппаратурой. 3 апреля 1966 года станция «Луна-10» впервые в мире вышла на орбиту вокруг Луны.

«Луна-10» активно работала в течение 56 суток. За это время было совершено 460 оборотов вокруг Луны и произошло 219 сеансов радиосвязи спутника с Землей, во время которых была получена информация о гравитационном и магнитном полях Луны, магнитном шлейфе Земли, а также некоторые данные о химическом составе и радиоактивности поверхностных пород Луны.

30 мая 1966 года автоматическая межпланетная станция «Луна-10» упала на поверхность Луны. Она закончила активное существование ввиду исчерпания заряда химических батарей, поскольку не была оборудована солнечными батареями.

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