244 года назад подписали Декларацию независимости США

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5 сентября 1774 года в Филадельфии был созван I Континентальный конгресс, в работе которого приняли участие представители 12 американских колоний (не участвовала Джорджия). Конгресс направил английскому королю послание, требовавшее отмены законов, нарушающих интересы колоний, и объявлял бойкот английским товарам вплоть до полной отмены дискриминационных актов.

Однако английский парламент и король Георг III отвергли требования конгресса. Стало ясно, что вооружённый конфликт между обеими сторонами неизбежен. В 1775 году началась война.

В ходе войны американцы поняли, что они отстаивают не только свои интересы, но и сражаются за свободу от английского владычества. Это было четко сформулировано в Декларации независимости, которую подписали руководители колоний, а 4 июля 1776 года она была принята единогласно Вторым Континентальным конгрессом в Филадельфии (штат Пенсильвания). Впервые в официальном документе колонии именовались Соединенными Штатами Америки.

Из 56 человек, которые поставили свои подписи под Декларацией

Независимости, пятеро были захвачены англичанами и расстреляны, как изменники. Девять человек умерли от ран, полученных во время войны за независимость. Многие потеряли жен, детей и имущество. По иронии судьбы двое авторов этого документа, впоследствии ставшие президентами США, – Джон Адамс и Томас Джефферсон – скончались в один день 4 июля 1826 года, ровно через 50 лет после подписания Декларации.

Оригинал Декларации Независимости считается в США государственным достоянием и хранится в Национальном архиве в Вашингтоне в заполненном инертным газом контейнере из пуленепробиваемого стекла. В дневное время декларация выставляется на всеобщее обозрение в зале архива, ночью контейнер опускается в защищенное подвальное помещение.

День независимости 4 июля считается днем рождения Соединенных Штатов как свободной и независимой страны. Большинство американцев называют этот праздник просто по его дате – «Четвертое июля».

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