Четверг, 26 января, 2023
Татьяна Проводина

В Есенинской библиотеке открылась выставка рязанского художника-живописца Владимира Бояринова

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Фото с сайта администрации Рязани

В Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина открылась выставка Владимира Бояринова «О старинном, настоящем, родном…»

Владимир Бояринов — автор памятного знака «Жертвам политических репрессий», установленного на немецком кладбище в Рязани. Он много работал в сфере дизайна городской среды и общественных пространств, разрабатывал полиграфическую продукцию. Также он являлся членом Художественного Совета Рязани, преподавал в Рязанском художественном училище имени Г.К. Вагнера живопись и рисунок, воспитал плеяду современных художников.

В Есенинской библиотеке открылась выставка рязанского художника-живописца Владимира Бояринова
В Есенинской библиотеке открылась выставка рязанского художника-живописца Владимира Бояринова
В Есенинской библиотеке открылась выставка рязанского художника-живописца Владимира Бояринова

Экспозиция состоит из более чем трёх десятков графических и живописных работ, посвящённых родному городу. Автор мастерски передаёт красоту тихих рязанских улочек, деревянных домов, которые остались лишь на его полотнах. Представлены на выставке портреты художника и его супруги.

В Есенинской библиотеке открылась выставка рязанского художника-живописца Владимира Бояринова
В Есенинской библиотеке открылась выставка рязанского художника-живописца Владимира Бояринова

Выставка будет работать в ЦГБ им. С.А. Есенина до 28 февраля, вход свободный.

Возрастное ограничение 0+

В Есенинской библиотеке открылась выставка рязанского художника-живописца Владимира Бояринова
В Есенинской библиотеке открылась выставка рязанского художника-живописца Владимира Бояринова

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