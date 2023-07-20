В Ермишинском районе отремонтируют более 10 километров дороги

В 2023 году в Ермишинском районе отремонтируют более 10 километров автодороги.

Работы пройдут на участке от пересечения с автодорогой Восход – Ермишь до села Азеево. Этот отрезок дороги имеет высокую социальную значимость, так как ведет к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Торопово и к школе в селе Азеево.

В ходе ремонта будут произведены замена дорожного покрытия и благоустройство дороги. Полностью завершить ремонт планируется в октябре текущего года.

Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает правительство Рязанской области.