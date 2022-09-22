Четверг, 22 сентября, 2022
powder

В Ельце отменили фестиваль из-за частичной мобилизации

На главнуюНовости мира

В администрации Ельца сообщили о переносе XIII Межрегионального фестиваля «Антоновские яблоки», пишет Город 48.

Чиновники пояснили, что причиной этому стала объявленная в стране частичная мобилизация.

«В связи со сложившейся ситуацией и проведением частичной мобилизации наших сограждан, вчера было принято решение о его переносе. Считаем неуместным проведение сейчас такого масштабного развлекательного мероприятия», – рассказали в городской администрации.

Дата, на которую будет перенесено мероприятие, не уточняется.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/