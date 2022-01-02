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Воскресенье, 2 января, 2022
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В Ельце горожане воруют игрушки с новогодней елки

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Мэр Ельца Евгений Боровских призвал горожан перестать воровать игрушки с новогодней елки, пишет Город 48.

По его словам, накануне парень и девушка сняли с дерева как минимум пять шаров и убежали. Глава города пояснил, что это уже не первый случай воровства.

«Несколько ребят приехали из Липецка, сняли игрушки с елки на площади Ленина и в парке 40-летия Октября», – посетовал Боровских.

Градоначальник пояснил, что хулиганов из Липецка удалось найти, в их отношении возбудили дело об административном правонарушении.

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