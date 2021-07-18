В Екатеринбурге женщина заживо сожгла 22-летнего бездомного

В Екатеринбурге молодая женщина заживо сожгла 22-летнего бездомного. Местной жительнице грозит до 20 лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.
Все произошло ночью 24 мая. 33-летняя женщина была возле одного из домов по улице Луначарского, когда увидела спавшего бездомного.
Подозреваемая облила погибшего легковоспламеняющейся жидкостью из двух бутылок и подожгла. 22-летний парень получил обширные ожоги. Его госпитализировали в больницу, но спасти не удалось. Он скончался в медучреждении на следующий день.
С места преступления женщина скрылась, однако вскоре была задержана. Против нее возбудили уголовное дело по п.п.«в»,«д»,«и» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство с особой жестокостью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
Расследование продолжается.