В Екатеринбурге женщина заживо сожгла 22-летнего бездомного

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В Екатеринбурге молодая женщина заживо сожгла 22-летнего бездомного. Местной жительнице грозит до 20 лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Все произошло ночью 24 мая. 33-летняя женщина была возле одного из домов по улице Луначарского, когда увидела спавшего бездомного.

— Женщина действовала из хулиганских побуждений. Она хотела противопоставить себя обществу и продемонстрировать пренебрежительное отношение к окружающим. Поэтому решила убить незнакомого молодого человека, — говорится в сообщении.

Подозреваемая облила погибшего легковоспламеняющейся жидкостью из двух бутылок и подожгла. 22-летний парень получил обширные ожоги. Его госпитализировали в больницу, но спасти не удалось. Он скончался в медучреждении на следующий день.

С места преступления женщина скрылась, однако вскоре была задержана. Против нее возбудили уголовное дело по п.п.«в»,«д»,«и» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство с особой жестокостью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Расследование продолжается.