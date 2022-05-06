В Екатеринбурге врачей обвинили в смерти ветерана ВОВ

Родственники 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валентина Мурашова обвиняют в его смерти врачей больницы №24 в Екатеринбурге, пишет Ura.ru.

- Реклама -

Сообщается, что они вызвали пенсионеру скорую ночью 18 апреля после того, как у него поднялась температура. Ранее, по словам сына, у отца сняли швы после операции по устранению перитонита.

Врачи выяснили, что ветеран ВОВ заболел COVID-19. Его доставили в больницу в кардиологическое отделение. На следующий день младший Мурашов узнал у лечащего врача, что мужчина идет на поправку, однако он упал и разбил надбровье.

В понедельник сын позвонил в больницу. Врач, выполнявшая обход, попросила перезвонить ему через два часа. Однако в следующий раз трубку взял другой медработник, уточнивший, что лечащий врач его отца заболела.

- Реклама -

Спустя некоторое время оказалось, что больного отправили в нейрохирургическое отделение из-за гематомы, которая образовалась в результате падения. Родственники два дня пытались дозвониться до отделения. В четверг им сообщили, что температура пожилого человека нормальная.

В пятницу утром родственникам рассказали о смерти мужчины. В заключении судмедэкспертизы указано, что ветеран скончался вследствие отека легких. Однако его сын считает, что смерть пенсионера наступила после его падения с кровати.

Родственники погибшего намерены обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку.