В Екатеринбурге водитель автобуса вытолкал бабушку в грязь

Вечером 17 декабря в Екатеринбурге на остановке «Площадь 1905 года» водитель автобуса №012 и кондуктор вытолкали из салона пенсионерку, сообщает E1.RU.

Пожилая женщина упала прямо в грязь на обочине дороги. Доползти до лавочки ей помогли прохожие на остановке. Видео инцидента опубликовала «Лента.ру».

Как рассказали очевидцы, причиной агрессии стало то, что бабушка слишком долго поднималась по ступенькам в автобус. Водителю надоело ждать и он начал закрывать двери, а после вместе с кондуктором её вытолкал на асфальт.

«Бабушка в шоковом состоянии показывала российский паспорт и Екарту, не понимая, почему так жестоко с ней, инвалидкой, обошлись. Люди при этом звонили в полицию», — говорит свидетель происшествия.

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В настоящий момент в ситуации разбирается прокуратура региона. Работников транспорта собираются вызвать на допрос.