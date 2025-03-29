В Екатеринбурге уволили майора, заставлявшего девушек «давать за зачет»

Бывшего майора ГИБДД Юрия Г. не восстановили на службе после того, как сотрудницы полиции обвинили его в сексуальных домогательствах в Екатеринбурге, пишет E1.RU.
Инструктор по боевой и служебной подготовке уволили о отрицательным мотивам. По данным служебной проверки, он заставлял девушек вступать с ним в интимную связь, угрожая проблемами, то есть «давать за зачет».
Кроме того, майор переходил на личности, кричал и матерился на них, называя подопечных «тупыми», «обезьянами», «недалекими», «дрищами».
Сотрудницы уточнили, что им приходилось терпеть унижение человеческого достоинства.