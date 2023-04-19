В Екатеринбурге устроили стихийный туалет возле мемориала в честь погибших воинов

Жители Широкой Речки пожаловались на стихийный общественный туалет возле мемориала погибшим в Великой Отечественной войне, сообщил портал E1.RU.
По словам очевидца, местность рядом с остановкой загадили водители и кондукторы, работающие на маршруте № 48.
«Местный ТОС навел порядок вокруг стелы. Может, у перевозчика проснется совесть? Пусть уберут за собой», – заявил горожанин.
Обслуживает маршрут компания «Форт-Транс». Там пока не комментировали ситуацию.
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