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Среда, 19 апреля, 2023
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В Екатеринбурге устроили стихийный туалет возле мемориала в честь погибших воинов

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Жители Широкой Речки пожаловались на стихийный общественный туалет возле мемориала погибшим в Великой Отечественной войне, сообщил портал E1.RU.

По словам очевидца, местность рядом с остановкой загадили водители и кондукторы, работающие на маршруте № 48.

«Местный ТОС навел порядок вокруг стелы. Может, у перевозчика проснется совесть? Пусть уберут за собой», – заявил горожанин.

Обслуживает маршрут компания «Форт-Транс». Там пока не комментировали ситуацию.

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