В Екатеринбурге устроили стихийный туалет возле мемориала в честь погибших воинов

Жители Широкой Речки пожаловались на стихийный общественный туалет возле мемориала погибшим в Великой Отечественной войне, сообщил портал E1.RU.

По словам очевидца, местность рядом с остановкой загадили водители и кондукторы, работающие на маршруте № 48.

«Местный ТОС навел порядок вокруг стелы. Может, у перевозчика проснется совесть? Пусть уберут за собой», – заявил горожанин.

Обслуживает маршрут компания «Форт-Транс». Там пока не комментировали ситуацию.