Понедельник, 5 августа, 2024

В Екатеринбурге учитель занялся сексом с восьмиклассницей

Автор: powder

Опубликовано

Учителя ОБЖ, истории и обществознания, преподававшего в одной из школ Екатеринбурга, обвинили в сексе с восьмиклассницей у него дома, пишет E1.RU.

Все произошло весной в доме на Рощинской. По словам источника, 15-летняя школьница приходила к мужчине в гости. Через месяц она призналась маме, что у нее была интимная связь с преподавателем.

«Та написала заявление. <…> Об изнасиловании речи пока не идет», – уточнил собеседник издания.

Учителя привлекли по статьям за секс и развратные действия с несовершеннолетней. Он утверждает, что интимная близость была добровольной.

Источник добавил, что мужчина уже не работает учителем, а трудится в другой сфере, не связанной с детьми.

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