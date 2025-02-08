В Екатеринбурге у студентки украли выплату за гибель отца на спецоперации

У студентки второго курса Уральского промышленно-экономического техникума украли выплату за гибель отца, который принимал участие в спецоперации, пишет URA.RU со ссылкой на источник.

Потерпевшей позвонил злоумышленник и сообщил, что ее аккаунт на «Госуслугах» якобы взломали. Вскоре с ней связался «представитель Росфинмониторинга» и рассказал, как спасти деньги.

«Девушка поверила и несколькими траншами отправила 2,19 миллиона на указанные счета», — уточнил источник.

Выяснилось, что она получила эту сумму от государства после гибели отца на фронте. Вскоре мошенники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.