В квартире на Новой Сортировке в Екатеринбурге нашли тело 17-летней девушки, которую мог убить 16-летний парень, пишет E1.RU.

Инцидент произошел вечером 6 августа. По предварительной версии, подросток с невероятной жестокостью расправился с подругой. Накануне случившегося молодые люди распивали алкоголь дома у друга.

«Он начал допрашивать ее, изменяет она ему или нет. Кричать, угрожать. Ответ его не удовлетворил, и он потом потащил девушку в ванную, заперся там с ней и стал избивать ее», – отметил источник издания.

Их друг, который находился в соседней комнате, пытался помочь девочке, но злоумышленник прогнал его. Тогда парень написал родителям «Артем (настоящее имя подростка изменено. – Прим. Ред.) сошел с ума» и еще несколько тревожных сообщений. В итоге взрослые вызвали наряд полиции.

«На девушке не было живого места – она была раздета и изуродована», – говорится в публикации.

По предварительным данным, парень топил жертву, избивал ее кулаками и подручными средствами, после чего воткнул нож в шею. В анализах у него обнаружили алкоголь и наркотики.