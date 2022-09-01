Четверг, 1 сентября, 2022
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В Екатеринбурге семиклассник пришел на линейку в женском платье

Один из семиклассников пришел на праздничную линейку в гимназии № 108 в Екатеринбурге в женском платье, пишет E1.RU.

По словам очевидцев, молодой человек с удовольствием позировал для фото с одноклассниками.

«Все были в шоке. Мне рассказал об этом ребенок, и я был в ужасе, если честно», – рассказал один из родителей.

Очевидец отметил, что подростка не отправили домой, а пустили в школу в таком виде. Одноклассники же уточнили, что парень решил просто подурачиться.

Родители школьников попросили педагогов принять дисциплинарные меры. Классный руководитель пообещала провести беседу с родителями мальчика.

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