В детском саду № 133 в микрорайоне Светлом произошла драка с участием родителей, сообщил E1.RU.

Муж пострадавшей рассказал, что у одного из детей разбились очки. Его мать стала требовать у его жены оплатить ремонт. Женщина обвинила их дочь в том, что она толкнула ее ребенка.

«Подошла воспитательница, и началась просто откровенная драка. Моей супруге нанесены телесные повреждения, разорвана куртка, выдраны волосы», – пояснил екатеринбуржец.

Случавшееся попала на камеры наблюдения. Однако, как отметил мужчина, заведующая отказалась отдать ему записи потасовки. Их изучают в полиции. Пострадавшая обратилась туда с заявлением. В детском саду прокомментировать конфликт отказались.