Четверг, 21 декабря, 2023
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В Екатеринбурге родители подняли панику из-за «маньяка»

7info
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В Екатеринбурге родители подняли панику из-за несуществующего маньяка, сообщает портал E1.ru.

Родители учеников сообщают друг другу о маньяке-педофиле, замеченном около школы № 46. Якобы, беззубый мужчина пытался увести мальчика, ребёнка спасла проходившая мимо женщина.

Мужчина был, но пытался украсть у школьника телефон. Вора спугнула мать другого ученика, начали распространяться слухи о маньяке.

По словам директора школы Лидии Кондрашкиной, «информация о маньяке — фейк, она полностью не соответствует действительности».

Злоумышленника, пытавшегося похитить телефон, ищет полиция.

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