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Вторник, 18 апреля, 2023
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В Екатеринбурге рецидивист насиловал девушку пять часов подряд

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Полицейские задержали 45-летнего рецидивиста из Первоуральска, которого подозревают в изнасиловании женщины в Екатеринбурге, сообщил E1.RU.

По предварительной версии, нападавший на каршеринговом авто предложил подвезти ее, девушка согласилась и села в машину.

«Он остановился в безлюдном месте, раздел и связал ее же одеждой — лосинами. Не меньше пяти часов насиловал по-всякому. В перерывах употреблял какую-то наркоту», — рассказал друг потерпевшей.

Сначала задержанный отрицал свою вину и утверждал, что все было добровольно. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Возбуждены уголовные дела за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Мужчина уже был судим за убийство. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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