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Понедельник, 3 апреля, 2023
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В Екатеринбурге произошло жесткое столкновение самосвала и трамвая

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В субботу на Эльмаше в Екатеринбурге произошло жесткое столкновение самосвала и трамвая, сообщило издание E1.RU.

В распоряжении портала оказалась видеозапись с места событий. Инцидент зафиксирован улице Фронтовых Бригад.

На записи видно, что водитель «КамАЗа» с прицепом обогнал вагон и внезапно стал поворачивать налево — через рельсы.

В итоге водитель трамвая не успела затормозить и въехала в кузов самосвала. Лобовое стекло общественного транспорта оказалось разнесено вдребезги. Никто не пострадал.

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