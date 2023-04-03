В субботу на Эльмаше в Екатеринбурге произошло жесткое столкновение самосвала и трамвая, сообщило издание E1.RU.

В распоряжении портала оказалась видеозапись с места событий. Инцидент зафиксирован улице Фронтовых Бригад.

На записи видно, что водитель «КамАЗа» с прицепом обогнал вагон и внезапно стал поворачивать налево — через рельсы.

В итоге водитель трамвая не успела затормозить и въехала в кузов самосвала. Лобовое стекло общественного транспорта оказалось разнесено вдребезги. Никто не пострадал.