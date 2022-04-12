В Екатеринбурге прохожий отбил трехлетнего малыша у похитителя на Химмаше

Случайный прохожий отбил ребенка у подозрительного мужчины на Химмаше в Екатеринбурге, пишет E1.RU.
Инцидент произошел накануне на перекрестке улиц Инженерной и Губкина. По словам Ильи, он шел в магазин, когда услышал крики о помощи.
Злоумышленник пытался унести трехлетнего ребенка. Его старший брат пытался оказать сопротивление похитителю.
«Я обернулся на крики и увидел мужчину, который отталкивал ребенка постарше, а маленького схватил под мышки и пытался бежать. Я подбежал и задержал этого мужчину», – пояснил спаситель.
Молодой человек пояснил, что сам работает в правоохранительных органах. После задержания злоумышленник пытался обмануть прохожего, утверждая, что пытается увести своего ребенка.
Когда пришел отец мальчика, злоумышленник стал говорить, что просто хотел перевести его через дорогу. По факту инцидента проводится проверка.