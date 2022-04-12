В Екатеринбурге прохожий отбил трехлетнего малыша у похитителя на Химмаше

Случайный прохожий отбил ребенка у подозрительного мужчины на Химмаше в Екатеринбурге, пишет E1.RU.

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Инцидент произошел накануне на перекрестке улиц Инженерной и Губкина. По словам Ильи, он шел в магазин, когда услышал крики о помощи.

Злоумышленник пытался унести трехлетнего ребенка. Его старший брат пытался оказать сопротивление похитителю.

«Я обернулся на крики и увидел мужчину, который отталкивал ребенка постарше, а маленького схватил под мышки и пытался бежать. Я подбежал и задержал этого мужчину», – пояснил спаситель.

Молодой человек пояснил, что сам работает в правоохранительных органах. После задержания злоумышленник пытался обмануть прохожего, утверждая, что пытается увести своего ребенка.

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Когда пришел отец мальчика, злоумышленник стал говорить, что просто хотел перевести его через дорогу. По факту инцидента проводится проверка.