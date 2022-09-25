В Екатеринбурге посетитель ТЦ устроил истерику и побил охранников

Посетитель торгового центра «Гринвич» в Екатеринбурге с громкими криками накинулся на охранников, пишет E1.RU, публикуя кадры с места событий.

Инцидент произошел днем 24 сентября около выхода из ТЦ в метро. По словам очевидцев, несколько работников схватили мужчину и повалили его на пол.

«Состояние жуткое. Человек был в припадке», – рассказала посетительница торгового центра.

Она уточнила, что горожанин устроил истерику, орал и визжал, пытался бить охранников кулаками. Однако вскоре нападавшего удалось усмирить.