Воскресенье, 25 сентября, 2022
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В Екатеринбурге посетитель ТЦ устроил истерику и побил охранников

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Посетитель торгового центра «Гринвич» в Екатеринбурге с громкими криками накинулся на охранников, пишет E1.RU, публикуя кадры с места событий.

Инцидент произошел днем 24 сентября около выхода из ТЦ в метро. По словам очевидцев, несколько работников схватили мужчину и повалили его на пол.

«Состояние жуткое. Человек был в припадке», – рассказала посетительница торгового центра.

Она уточнила, что горожанин устроил истерику, орал и визжал, пытался бить охранников кулаками. Однако вскоре нападавшего удалось усмирить.

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