Суббота, 10 июня, 2023
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В Екатеринбурге показали, как силовики гонялись за автохамом Новоселовым

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Сотрудники ГУФСИН показали видео задержания ого уральского автохама Игоря Новоселова, ролик появился в распоряжении портала E1.RU.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина, ставший автором популярного мема «Ты кому сигналишь, дядя?», пытается убежать от правосудия. В итоге седьмого июня его заключили под стражу.

В марте Новоселова объявили в федеральный розыск из-за уголовное дела. Его обвинили в управлении авто в состоянии опьянения при наличии административного наказания в прошлом или судимости.

Подчеркивается, что сыщики буквально столкнулись с автохамом в поселке Шиловка у магазина «Флагман», куда разыскиваемый зашел за пивом.

Сейчас Новоселов находится в СИЗО в Екатеринбурге.

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