Сотрудники ГУФСИН показали видео задержания ого уральского автохама Игоря Новоселова, ролик появился в распоряжении портала E1.RU.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина, ставший автором популярного мема «Ты кому сигналишь, дядя?», пытается убежать от правосудия. В итоге седьмого июня его заключили под стражу.

В марте Новоселова объявили в федеральный розыск из-за уголовное дела. Его обвинили в управлении авто в состоянии опьянения при наличии административного наказания в прошлом или судимости.

Подчеркивается, что сыщики буквально столкнулись с автохамом в поселке Шиловка у магазина «Флагман», куда разыскиваемый зашел за пивом.

Сейчас Новоселов находится в СИЗО в Екатеринбурге.