В Екатеринбурге подростки убили собаку, кинув в нее петарду

Умерла домашняя собака по имени Белка, в которую подростки кинули петарду в Екатеринбурге, пишет портал E1.RU.

Инцидент произошел 14 ноября. Ветврачи и волонтеры пытались спасти жизнь питомца. У него были обширные гематомы, ожог кожи четвертой степени половины тела и некроз тканей. О смерти собаки стало известно накануне.

«В 21:15 позвонили из клиники и сообщили, что организм собаки не выдержал. Шок, обида, ступор», — рассказали в благотворительном фонде «ЗооЗащита».

Волонтеры не знают, как рассказать пенсионерке, опекавшей собаку, о трагедии.

Зоозащитники вместе с хозяйкой пытались найти подростков, совершивших зверство, но сделать это не удалось.