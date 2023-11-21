В Екатеринбурге подростки убили собаку, кинув в нее петарду

Умерла домашняя собака по имени Белка, в которую подростки кинули петарду в Екатеринбурге, пишет портал E1.RU.
Инцидент произошел 14 ноября. Ветврачи и волонтеры пытались спасти жизнь питомца. У него были обширные гематомы, ожог кожи четвертой степени половины тела и некроз тканей. О смерти собаки стало известно накануне.
Волонтеры не знают, как рассказать пенсионерке, опекавшей собаку, о трагедии.
Зоозащитники вместе с хозяйкой пытались найти подростков, совершивших зверство, но сделать это не удалось.