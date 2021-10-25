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Понедельник, 25 октября, 2021
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В Екатеринбурге подростки толпой зверски избили прохожего ради телефона

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Полиция проводит проверку по факту избиения жителя Екатеринбурга, толпой подростков, пишет телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел поздно вечером 22 октября. Судя по опубликованной видеозаписи, трое злоумышленник набросились на прохожего возле подъезда с требованием отдать смартфон.

Сначала один из злоумышленников брызнул в лицо жертве из газового баллончика. Мужчина попытался отбиваться от малолеток сумкой. В ответ они начали избивать потерпевшего и сломали ему обе челюсти.

Примечательно, что пострадавший в итоге отстоял свое имущество. Он попал в больницу в тяжелом состоянии. Подростки же сбежали с места потасовки. Сейчас их разыскивают.

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