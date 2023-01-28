Жители многоэтажного дома на Большакова в Екатеринбурге пожаловались на подростков, которые разбивают машины, находясь дома, написал E1.RU.

По словам очевидцев, хулиганы скидывают с верхних этажей шарики с водой, стеклянные банки и овощи.

«Дошло до того, что уже просто целятся по людям. За последнюю неделю разбито несколько машин, лобовые стекла вынесены от ударов», — рассказала екатеринбурженка.

Девушка отметила, что никто не знает, кто именно занимается вредительством. Она боится за себя и ребенка.

«Когда мы выходим из дома, я смотрю наверх, чтобы ничего не летело, беру дочку быстрее на руки, и мы бежим на безопасный участок. Потому что реально страшно. Бывало такое, что рядом с людьми прилетало», – пояснила она.

Представители управляющей компании «Столица» пока не комментировали ситуацию.