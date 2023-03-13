Известная блогера из Екатеринбурга рассказала, что стала жертвой избиение со стороны ее молодого человека, пишет E1.RU.
По ее словам, на протяжении трех лет она терпела побои, упреки и унижения со стороны возлюбленного. После недавнего конфликта она не выдержала и сбежала вместе с четырехлетней дочерью.
Ссора произошла после Нового года – тогда парень жестоко избил ее после совместного похода на вечеринку.
«Таскал по всей квартире, бил минут 30 – 40. Я ощутила, как внутри глаза что-то лопнуло, дико завизжала», – пояснила девушка.
После избиения жених выбросил Екатерину из дома в разорванной одежде, в крови, синяках и слезах. В больнице ей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы, контузию.
Полиция приняла заявление пострадавшей и проводит проверку.
Бывший сожитель девушки назвал ее слова провокацией и отметил, что сам получил от нее ножевое ранение.
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